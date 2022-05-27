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Как получить компенсацию за размещение переселенцев: разъяснение Минреинтеграции

Фото: компенсацию за размещение переселенцев можно получить в размере 450 гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Те, кто приютили внутренне перемещенных лиц, могут получить компенсацию из государственного бюджета. Размер пособия составляет 450 гривен за одного человека в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Для получения денег необходимо:

  • подать заявление в бумажной или электронной формах в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных, добавляя копии документов, удостоверяющих их личность;
  • в течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают.

Получить компенсацию могут только граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилых помещений и безвозмездно размещают в них ВПО. Размер денежной помощи составляет 450 гривен за одного человека в месяц.

Минреинтеграции дополнительно информирует, что в Украине действует проект "Там, где вас ждут", помогающий украинцам эвакуироваться поездом и найти убежище. Доступна интерактивная карта со свободными местами в областях.

Кроме этого, для поиска бесплатного жилья можно воспользоваться платформой "Помогай" или позвонить на номер "горячей" линии 0 (800) 332 238.

Также с помощью веб-ресурса "Приют", выбрав опцию "Найти жилье", можно просмотреть имеющиеся предложения предоставления бесплатного жилья по всей Украине и связаться с его владельцем.

Ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программы международной помощи для внутренне перемещенных лиц.

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Беженцы