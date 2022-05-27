Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: роз'яснення Мінреінтеграції

Для отримання грошей необхідно:

подати заяву в паперовій або електронній формах до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я й по-батькові кожного з розміщених, додаючи копії документів, що посвідчують їх особу;

протягом 5 днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість переселенців та їхні дані, а також чи безкоштовно вони проживають.

Отримати компенсацію можуть тільки громадяни України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень і безоплатно розміщують у них ВПО. Розмір грошової допомоги становить 450 гривень за одну особу на місяць.

Мінреінтеграції додатково інформує, що в Україні діє проект "Там, де вас чекають", що допомагає українцям евакуюватися потягом і знайти прихисток. Доступна інтерактивна мапа з вільними місцями в областях.

Крім цього, для пошуку безкоштовного житла можна скористатись платформою "Допомагай" або зателефонувати на номер "гарячої" лінії 0 (800) 332 238.

Також за допомогою веб-ресурсу "Прихисток", обравши опцію "Знайти житло", можна переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла в усій Україні та зв’язатися з його власником.