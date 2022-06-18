Как получить инсулин в условиях войны в Украине: ответ Минздрава

Фото: инсулин во время войны идет без доплат для украинских пациентов (t-me-nexta-live)

Министерство здравоохранения Украины разрешило получать инсулин не только по электронным рецептам, но и по бумажным. При этом инсулины для украинских пациентов сейчас идут без доплат, то есть бесплатно.

Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.