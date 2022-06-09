Минздрав призывает фармкомпании Европы сократить ассортимент лекарств для России

Министерство здравоохранения Украины призвало европейские фармакологические компании уменьшить ассортимент лекарств для России. Это поможет сократить поступления в бюджет страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, во время встречи с организацией Medicines for Europe, он отметил, что большинство лекарств, которые поставляются в Россию, являются генериками (препараты, которые являются воспроизводством оригинального препарата).

"Отказавшись от поставки таких препаратов, европейские фармпроизводители позволят россиянам лечиться своими "качественными" лекарствами. Также, уменьшив ассортимент, фармпроизводители будут способствовать сокращению налогов, поступающих в бюджет государства-агрессора, которое уже 105 дней атакует Украину", - отметил Комаріда.

Также во время встречи Комарида поднял вопрос касаемо критерии принятия решения о приостановлении или же отмене регистрационного удостоверения компаний, которые являются прямо или косвенно связанными с субъектами хозяйствования, которые расположены в России или же Беларуси.