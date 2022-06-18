Як отримати інсулін в умовах війни в Україні: відповідь МОЗ

Фото: інсулін під час війни йде без доплат для українських пацієнтів (t-me-nexta-live)

Міністерство охорони здоров'я України дозволило отримувати інсулін не тільки за електронними рецептами, а й за паперовими. При цьому інсуліни для українських пацієнтів зараз йдуть без доплат, тобто безкоштовно.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

"Повністю вся програма реімбурсації працює, і всі лікарські засоби, що покриваються державою, доступні зараз українським пацієнтам", - заявив він. За його словами, МОЗ планує розширювати програму реімбурсації, щоб ще більше ліків для пацієнтів з хронічними захворюваннями були безкоштовно, за рахунок державного бюджету.