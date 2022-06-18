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Як отримати інсулін в умовах війни в Україні: відповідь МОЗ

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Київ, Субота 18 червня 2022 08:15
Як отримати інсулін в умовах війни в Україні: відповідь МОЗ Фото: інсулін під час війни йде без доплат для українських пацієнтів (t-me-nexta-live)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України дозволило отримувати інсулін не тільки за електронними рецептами, а й за паперовими. При цьому інсуліни для українських пацієнтів зараз йдуть без доплат, тобто безкоштовно.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

"Повністю вся програма реімбурсації працює, і всі лікарські засоби, що покриваються державою, доступні зараз українським пацієнтам", - заявив він.

За його словами, МОЗ планує розширювати програму реімбурсації, щоб ще більше ліків для пацієнтів з хронічними захворюваннями були безкоштовно, за рахунок державного бюджету.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи буде дефіцит інсуліну через санкції на російські ліки.

Раніше МОЗ закликало Європейські фармкомпанії зменшити асортимент ліків для Росії, щоб скоротити надходження до бюджету країни-агресора.

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