Як отримати інсулін в умовах війни в Україні: відповідь МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України дозволило отримувати інсулін не тільки за електронними рецептами, а й за паперовими. При цьому інсуліни для українських пацієнтів зараз йдуть без доплат, тобто безкоштовно.
Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
"Повністю вся програма реімбурсації працює, і всі лікарські засоби, що покриваються державою, доступні зараз українським пацієнтам", - заявив він.
За його словами, МОЗ планує розширювати програму реімбурсації, щоб ще більше ліків для пацієнтів з хронічними захворюваннями були безкоштовно, за рахунок державного бюджету.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи буде дефіцит інсуліну через санкції на російські ліки.
Раніше МОЗ закликало Європейські фармкомпанії зменшити асортимент ліків для Росії, щоб скоротити надходження до бюджету країни-агресора.