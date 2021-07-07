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Как получить электронный больничный: Минздрав объяснил механизм

Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному формату. В связи с чем, Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, в котором описан механизм получения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Отмечено, что украинцам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически.

По информации ведомства, для получения электронного больничного установлен такой алгоритм:

  1. пациент должен обратиться к врачу, который внесет электронное медицинское заключение в базу здравоохранения;
  2. врач заверяет этот документ своей электронной подписью;
  3. больничный автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда.

После чего пациент может увидеть свой больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

В ведомстве добавляют, что документ будет содержать только медицинскую информацию и никакой административной.

Напомним, что медицинские учреждения Украины должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021, а до 31 августа будет работать переходная модель внедрения.

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