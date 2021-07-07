Как получить электронный больничный: Минздрав объяснил механизм

В Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному формату. В связи с чем, Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, в котором описан механизм получения документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.
Отмечено, что украинцам больше не придется нести на работу бумажный листок нетрудоспособности. Все будет осуществляться автоматически.
После чего пациент может увидеть свой больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
В ведомстве добавляют, что документ будет содержать только медицинскую информацию и никакой административной.
Напомним, что медицинские учреждения Украины должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021, а до 31 августа будет работать переходная модель внедрения.