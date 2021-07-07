Як отримати електронний лікарняний: МОЗ пояснив механізм

В Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. У зв’язку з чим, Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.
Зазначено, що українцям більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.
Після чого пацієнт може побачити свій лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.
У відомстві додають, що документ міститиме лише медичну інформацію і жодної адміністративної.
Нагадаємо, що медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.