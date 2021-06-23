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Чтобы получить экономический прирост, нужно смягчить часть налогов, - Устенко 

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Киев, Среда 23 июня 2021 14:34
Чтобы получить экономический прирост, нужно смягчить часть налогов, - Устенко  Фото: Олег Устенко (YouTube канал KRYM)
Автор: РБК-Украина

Украине необходимо смягчить часть налогов, чтобы привлечь инвестиции, которые будут стимулировать экономический рост.

Об этом заявил экономист, советник президента Украины Олег Устенко в эфире "Украина 24".

"В этом году мы ожидаем рост на уровне около 4,5%. Есть разные оценки, начиная от 3,5 до 5,5%, но базовый прогноз - 4,5%. За счет чего будет этот рост? За счет потребления домохозяйств: мы ожидаем, что оно будет увеличено. Также мы ожидаем, что активизируется инвестиционная деятельность, после провальнейшего прошлого года, когда был реально минус почти 25% по инвестициям", - рассказал Устенко.

По его словам, каждый дополнительный миллиард долларов инвестиций в страну дает возможность прироста 0,1-0,5 процентных пункта к так называемому естественному уровню экономического роста.

"К примеру, если на следующий год прогноз стоит 3,5% по росту, а страна получила бы 10 миллиардов долларов притока прямых иностранных инвестиций - это означало бы, что мы бы могли поднять рост до уровня плюс 5 процентных пунктов, то есть, довести его до 8,5%", - объяснил Устенко.

Экономист подчеркнул: снижение налогового давления на бизнес станет стимулом для роста инвестиций.

"Часть налогов нуждается в немедленном смягчении, уменьшении налогового давления, для того чтобы сделать нас более конкурентными, конкурентоспособными с точки зрения того, когда мы пытаемся затянуть сюда инвестиционный ресурс", - подытожил Устенко.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес ассоциация призвали отклонить этот законопроект, поскольку его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.

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Налоги бюджет Олег Устенко
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