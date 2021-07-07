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Получить данные не удалось: республиканцы раскрыли подробности кибератаки России

Автор: Артур Родивилов

Хакерам не удалось получить данные Национального комитета Республиканской партии США в результате взлома ее компьютерных сетей. Атаку связывают со спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Об атаке стало известно на выходных. После чего был перекрыт доступ к облачным серверам Национального комитета Республиканской партии из сети Synnex.

"Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами корпорации Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии", - заявил глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс.

Ранее Bloomberg сообщил, что хакеры, связанные с российским правительством, взломали компьютерные сети Национального комитета Республиканской партии США.

Агентство со ссылкой на источники указывало, что хакеры были частью группировки, известной как APT29, или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России. Ее же подозревали во взломе Нацкомитета Демократической партии в 2016 году и проведении кибератаки на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds.

На днях Главное разведывательное управление (ГРУ) России совершило сотни кибератак на государственные структуры и частные компании по всему миру за последние два года. Для взлома компьютерных систем российские хакеры использовали метод "грубой силы".

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