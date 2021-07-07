Отримати дані не вдалося: республіканці розкрили подробиці кібератаки Росії

Хакерам не вдалося отримати дані Національного комітету Республіканської партії США в результаті злому її комп'ютерних мереж. Атаку пов'язують зі спецслужбами Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Про атаку стало відомо на вихідних. Після чого був перекритий доступ до хмарних серверів Національного комітету Республіканської партії з мережі Synnex.
"Наші фахівці у співпраці з експертами корпорації Microsoft провели ретельну перевірку систем, за підсумками якої було встановлено, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії", - заявив глава апарату співробітників комітету партії Річард Уолтерс.
Раніше Bloomberg повідомив, що хакери, пов'язані з російським урядом, зламали комп'ютерні мережі Національного комітету Республіканської партії США.
Агентство з посиланням на джерела вказувало, що хакери були частиною угруповання, відомого як APT29, або Cozy Bear, яку в США пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Її ж підозрювали у зломі Нацкомітету Демократичної партії в 2016 році і проведенні кібератаки на американські урядові установи, які користуються послугами ІТ-компанії SolarWinds.
Днями Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії здійснило сотні кібератак на державні структури та приватні компанії по всьому світу за останні два роки. Для злому комп'ютерних систем російські хакери використовували метод "грубої сили".