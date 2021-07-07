Отримати дані не вдалося: республіканці розкрили подробиці кібератаки Росії

Про атаку стало відомо на вихідних. Після чого був перекритий доступ до хмарних серверів Національного комітету Республіканської партії з мережі Synnex.

"Наші фахівці у співпраці з експертами корпорації Microsoft провели ретельну перевірку систем, за підсумками якої було встановлено, що хакери не отримали доступу до даних Національного комітету Республіканської партії", - заявив глава апарату співробітників комітету партії Річард Уолтерс.

Раніше Bloomberg повідомив, що хакери, пов'язані з російським урядом, зламали комп'ютерні мережі Національного комітету Республіканської партії США.

Агентство з посиланням на джерела вказувало, що хакери були частиною угруповання, відомого як APT29, або Cozy Bear, яку в США пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Її ж підозрювали у зломі Нацкомітету Демократичної партії в 2016 році і проведенні кібератаки на американські урядові установи, які користуються послугами ІТ-компанії SolarWinds.