"Использовали грубую силу": США и Британия обвинили ГРУ в сотнях кибератаках за два года

Главное разведывательное управление (ГРУ) России совершило сотни кибератак на государственные структуры и частные компании по всему миру за последние два года. Для взлома компьютерных систем российские хакеры использовали метод "грубой силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Агентства национальной безопасности (NSA) США.

"NSA, Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании по кибербезопасности сегодня опубликовали сводку данных по кибербезопасности, в которой разоблачают злонамеренную кибердеятельность российской военной разведки против США и организаций по всему миру", - говорится в документе,

Отмечается, что ГРУ начало кибератаки в середине 2019 года и они, вероятно, продолжаются и в настоящее время. В докладе говорится, что российские хакеры проводили кибератаки в отношении сотни организаций и частных компаний США и других стран, используя метод "грубой силы" для получения доступа к правительственным и частным компьютерным сетям.

В докладе спецслужб уточняется, что в США кибератаки были направлены против правительственных ведомств, оборонных структур, политических консультантов и партийных организаций, подрядчиков американского Минобороны, энергетических и логистических компаний, научно-исследовательских центров, институтов высшего образования, юридических фирм, а также фирм из медиа сферы.

В документе описывается, каким образом проводились кибератаки. В частности, приводятся предназначенные для специалистов технические детали хакерских атак.

В связи с угрозой кибератак со стороны России спецслужбы США и Великобритании опубликовали список рекомендаций по защите от них.

"Наиболее эффективным средством снижения риска (кибератак - ред.) является использование многофакторной аутентификации, о которой невозможно догадаться во время попыток доступа методом "грубой силы", - уточнили в спецслужбах.