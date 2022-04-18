Как получить больничный во время войны: объяснение Минздрава

Министерство здравоохранения рассказало об оформлении больничного листа во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
В частности, чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно:
Также, если нет технической возможности сформировать электронный больничный, то врач может открыть вам больничный в бумажной форме.
Кроме того, если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.
Ранее мы сообщали, как получить средства по е-больничному.
Также мы писали, что Минздрав позволит выдавать бумажные больничные.
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