Как получить больничный во время войны: объяснение Минздрава

В частности, чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно:

обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. В случае наличия объективных оснований он сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения;

оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности;

если вы не застрахованы, листки нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Также, если нет технической возможности сформировать электронный больничный, то врач может открыть вам больничный в бумажной форме.

Кроме того, если вы вынуждены были переехать в другое место, то можете обратиться к любому врачу и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.