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Як отримати лікарняний під час війни: пояснення МОЗ

Електронний лікарняний (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Міністерство охорони здоров'я розповіло про оформлення лікарняного листа під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Зокрема, щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно:

  • звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. У разі наявності об’єктивних підстав він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я;
  • оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності;
  • якщо ви не застраховані, листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Також, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, то лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Окрім того, якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря й отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Раніше ми повідомляли, як отримати кошти за е-лікарняним.

Також ми писали, що МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні.

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