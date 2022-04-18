Як отримати лікарняний під час війни: пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розповіло про оформлення лікарняного листа під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Зокрема, щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно:
Також, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, то лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.
Окрім того, якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря й отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.
Раніше ми повідомляли, як отримати кошти за е-лікарняним.
Також ми писали, що МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні.
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