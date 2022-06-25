Как получить благотворительную помощь: инструкция Минсоцполитики

На платформе єДопомога можно оставить заявку на получение помощи. Платформа объединяет тех, кто нуждается в помощи, и волонтеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Если вам необходима помощь продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и т.п., вам нужно:
На главной странице платформы нажать "Получить помощь" и пройти регистрацию. В своем профиле обязательно напишите о себе, ведь эту информацию видят благотворители, а также, при необходимости, выберите одну из подходящих категорий.
Во вкладке "Подать заявку" выбрать категорию, потребность и указать количество. При необходимости можно Добавить еще несколько нужных категорий товаров. После чего нажать "Отправить".
Ваша заявка переместится во вкладку "ожидаю помощи", что означает -ваша заявка успешно отправлена и благотворители могут ее увидеть и взять в работу.
После того, как благотворитель возьмет в работу вашу заявку, она переместится во вкладку "Заявка у благотворителя".
Напомним, в Украине заработал Единый портал для международной помощи переселенцам. На социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.
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