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Як отримати благодійну допомогу: інструкція Мінсоцполітики

Фото: На платформі єДопомога можна залишити заявку на отримання допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На платформі єДопомога можна залишити заявку на отримання допомоги. Платформа об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Якщо вам необхідна допомога продуктами харчування, засобами гігієни, ліками тощо, вам потрібно:

  • Пройти реєстрацію на платформі та залишити заявку на допомогу (вона може одночасно містити декілька замовлень на ліки, продукти, одяг тощо).
  • Коли благодійник обере вашу заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів (у випадку Допомоги онлайн) або вам зателефонують з контакт-центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику.
  • Отримати допомогу.

Як створити заявку

На головній сторінці платформи натиснути "Отримати допомогу" та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе, адже цю інформацію бачать благодійники, а також, за потреби, оберіть одну з підходящих категорій.

У вкладці "Подати заявку" обрати категорію, потребу та зазначити кількість. За необхідності можна "Додати" ще декілька категорій потрібних товарів. Після чого натиснути "Відправити".

Ваша заявка переміститься у вкладку "Очікую допомоги", що означає - ваша заявка успішно відправлена та благодійники мають змогу її побачити та взяти в роботу.

Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку "Заявка у благодійника".

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний портал для міжнародної допомоги переселенцям. на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.

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Міністерство соціальної політики