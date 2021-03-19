Получили лицензии по заниженным ценам: Зеленский объяснил санкции против 19 компаний

Санкции в отношении этих 19 компаний в сфере недропользования применены из-за того, что правоохранители установили факт получения ими лицензий по заниженным ценам. Этим они нанесли государству большой ущерб.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Как отметил президент, по мнению правоохранителей, эти 19 компаний "получили лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб".
"Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью народа Украины. Времена, когда существовал список лиц, которые считались "украинским народом" и которые могут владеть и пользоваться недрами, закончились", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами, вводятся санкции. Они начинают действовать с сегодняшнего дня.
Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял также новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Их ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.
Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, которые предали Украину.