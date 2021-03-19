ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Получили лицензии по заниженным ценам: Зеленский объяснил санкции против 19 компаний

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 21:19
Получили лицензии по заниженным ценам: Зеленский объяснил санкции против 19 компаний Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Санкции в отношении этих 19 компаний в сфере недропользования применены из-за того, что правоохранители установили факт получения ими лицензий по заниженным ценам. Этим они нанесли государству большой ущерб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Как отметил президент, по мнению правоохранителей, эти 19 компаний "получили лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб".

"Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью народа Украины. Времена, когда существовал список лиц, которые считались "украинским народом" и которые могут владеть и пользоваться недрами, закончились", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами, вводятся санкции. Они начинают действовать с сегодняшнего дня.

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял также новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Их ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.

Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, которые предали Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский
NEWS
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине