Получили лицензии по заниженным ценам: Зеленский объяснил санкции против 19 компаний

Санкции в отношении этих 19 компаний в сфере недропользования применены из-за того, что правоохранители установили факт получения ими лицензий по заниженным ценам. Этим они нанесли государству большой ущерб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении .

"Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью народа Украины. Времена, когда существовал список лиц, которые считались "украинским народом" и которые могут владеть и пользоваться недрами, закончились", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, по мнению правоохранителей, эти 19 компаний "получили лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб".

Напомним, против 19 компаний, которые работают в сфере пользования недрами, вводятся санкции. Они начинают действовать с сегодняшнего дня.

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял также новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Их ввели по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.

Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, которые предали Украину.