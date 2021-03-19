Отримали ліцензії за заниженими цінами: Зеленський пояснив санкції проти 19 компаній

Санкції щодо цих 19 компаній у сфері надрокористування застосовані через те, що правоохоронці встановили факт отримання ними ліцензій за заниженими цінами. Цим вони завдали державі великих збитків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні .

"Згідно з Конституцією України, надра є власністю усього народу України. Часи, коли існував список осіб, які вважалися "українським народом" і які можуть володіти і користуватися надрами, закінчилися" - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, на думку правоохоронців, ці 19 компаній "отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків".

Нагадаємо, проти 19 компаній, які працюють у сфері користування надрами, запроваджуються санкції. Вони починають діяти відсьогодні.

Також Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та олігарха Сергія Курченка.

Їх запровадили за поданням Кабміну та СБУ. Санкції наклали на правоохоронців, які зрадили присязі і зараз працюють в окупованому Криму та на Донбасі, а також на колишніх посадовців. Проти цих людей було накладено максимальні санкції.

Додамо, на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ та екс-голову СБУ. Під санкції потрапила ще низка військових, які зрадили Україну.