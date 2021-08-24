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Полученную от Польши вакцину AstraZeneca уже развезли в регионы, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина получила от Польши партию в размере 650 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Эту партию уже распределили между украинскими регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже развезены в регионы", - заявил министр.

Ляшко добавил, что Украина также получила от польской стороны средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их доставят в медицинские учреждения уже в ближайшие дни.

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Виктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныПольшаВакцина от коронавируса