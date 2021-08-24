RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Отриману від Польщі вакцину AstraZeneca вже розвезли в регіони, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Україна отримала від Польщі партію в розмірі 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Цю партію вже розподілили між українськими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже розвезено у регіони", - заявив міністр.

Ляшко додав, що Україна також отримала від польської сторони засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх доставлять у медичні заклади вже найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниПольшаВакцина від коронавірусу