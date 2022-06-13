Полученное оружие не идет от Украины на черный рынок, - Пентагон

В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже Украиной оружия, полученного от стран Запада.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина, об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот.
По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.
"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.
Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.
"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.
Напомним, ранее стало известно, что Европол начал беспокоиться о количестве оружия, которое поставляют в Украину наши союзники. Вооружение, после завершения войны, может попасть в чужие руки.
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