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Полученное оружие не идет от Украины на черный рынок, - Пентагон

Фото: полученное оружие не идет от Украины на черный рынок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Пентагоне опровергли слухи о перепродаже Украиной оружия, полученного от стран Запада.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина, об этом заявил представитель Пентагона Антон Семельрот.

По его словам, сейчас у Пентагона нет доказательств того, что оружие, отправленное Украине, попадает на черный рынок.

"Вместо этого мы видим эффективность оружия, которое мы предоставляем украинцам каждый день", - подчеркнул Семельрот.

Также он рассказал, что такой вариант перепродажи тщательно проверялся перед отправкой оружия в Украину.

"Украинское руководство заверило нас, что понимает всю ответственность", - добавил Семельрот.

Напомним, ранее стало известно, что Европол начал беспокоиться о количестве оружия, которое поставляют в Украину наши союзники. Вооружение, после завершения войны, может попасть в чужие руки.

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