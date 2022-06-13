Отримана зброя не йде від України на чорний ринок, - Пентагон

У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна, про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот.
За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена Україні, потрапляє на чорний ринок.
"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.
Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.
"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європол почав перейматися кількістю зброї, яку поставляють в Україну наші союзники. Озброєння після завершення війни може потрапити в чужі руки.
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