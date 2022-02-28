Получение пенсии при смене жительства во время военного положения: разъяснение Кабмина

В Кабинете министров Украины заверили, что изменение места жительства во время военного положения не помешает получению пенсии. В правительстве разъяснили порядок продолжения выплат в случае смены места проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кабмина.

"Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через "Укрпочту", правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжения выплат по месту нового проживания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

пенсионерам - в органы Пенсионного фонда Украины;

- в органы Пенсионного фонда Украины; получателям денежных пособий - в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение "Ощадбанка" как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении банка необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНОКПП, ранее - индивидуальный налоговый номер).