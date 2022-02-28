Получение пенсии при смене жительства во время военного положения: разъяснение Кабмина
В Кабинете министров Украины заверили, что изменение места жительства во время военного положения не помешает получению пенсии. В правительстве разъяснили порядок продолжения выплат в случае смены места проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кабмина.
"Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через "Укрпочту", правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжения выплат по месту нового проживания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:
- пенсионерам - в органы Пенсионного фонда Украины;
- получателям денежных пособий - в органы социальной защиты населения.
Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение "Ощадбанка" как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении банка необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНОКПП, ранее - индивидуальный налоговый номер).
Напомним, Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение из-за нападения России.
Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.