ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Получение пенсии при смене жительства во время военного положения: разъяснение Кабмина

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 февраля 2022 03:55
Получение пенсии при смене жительства во время военного положения: разъяснение Кабмина Фото: получение пенсии при смене жительства во время военного положения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кабинете министров Украины заверили, что изменение места жительства во время военного положения не помешает получению пенсии. В правительстве разъяснили порядок продолжения выплат в случае смены места проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кабмина.

"Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через "Укрпочту", правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжения выплат по месту нового проживания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

  • пенсионерам - в органы Пенсионного фонда Украины;
  • получателям денежных пособий - в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение "Ощадбанка" как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении банка необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНОКПП, ранее - индивидуальный налоговый номер).

Напомним, Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение из-за нападения России.

Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Пенсии Военное положение
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина