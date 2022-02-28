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Отримання пенсії при зміні проживання під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 03:55
Отримання пенсії при зміні проживання під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну Фото: отримання пенсії при зміні проживання під час воєнного стану (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Кабінеті Міністрів України запевнили, що зміна місця проживання під час воєнного стану не завадить отриманню пенсії. В уряді роз'яснили порядок продовження виплат у разі зміни місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кабміну.

"Для людей, які в період військових дій змінили своє місце проживання на території України і отримували соціальні виплати через "Укрпошту", уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що продовження виплат за місцем нового проживання необхідно звернутися і повідомити про зміну місця проживання особисто або телефоном:

  • пенсіонер - до органів Пенсійного фонду України;
  • одержувачам грошової допомоги - до органів соціального захисту населення.

Пенсіонери можуть звернутися через Особистий електронний кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення "Ощадбанку" як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділенні банку необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше - індивідуальний податковий номер).

Нагадавши, Верховна рада України вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан із-за нападу Росії.

Зазначимо, бойові дії на території України тривають п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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