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Получателей субсидий в Украине планируют массово проверить: инспекторы будут ходить по домам

Автор: Мария Кучерявец

Министерство социальной политики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидий. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления Кабмина.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки",- указано в документе.

То есть, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.

"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)",- говорится в документе.

Отмечено, что в случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом их места проживания субсидии будут приостанавливаться.

Напомним, субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств, из них в автоматическом режиме - для 1,7 млн.

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субсидиипроверка