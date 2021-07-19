Отримувачів субсидій в Україні планують масово перевірити: інспектори ходитимуть по домівках

"Затвердити порядок здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки", - вказано у документі.

Тобто, інспектори матимуть повноваження здійснювати перевірку у домівках отримувачів соціальної допомоги. Також це стосуватиметься і тих, хто претендує на отримання субсидії.

"Відвідувати разом із представником територіальної громади отримувачів соціальної підтримки за місцем проживання (з метою визначення правдивості відомостей, які впливають на встановлення права на отримання соціальної підтримки та визначення її розміру)", - йдеться у документі.

Зазначено, що у разі перешкоджання отримувачами соціальної підтримки (членами їхніх родин/домогосподарств) відвідуванню уповноваженою особою їхнього місця проживання надання субсидії призупиняється.