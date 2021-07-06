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"Получат по носу": Россия пригрозила "провокаторам" в Черном море

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что провокаторы, которые "рискнут устраивать игры в Черном море", якобы "получат по носу". Так он прокомментировал ситуацию с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД России Сергея Рябкова.

В РФ в очередной раз назвали провокацией проход британского эсминца возле оккупированного Крыма.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Напомним, военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze.

Более того, российская армия устроила маневры авиации над Черным морем, где проходят учения Sea Breeze.

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