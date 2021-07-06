"Получат по носу": Россия пригрозила "провокаторам" в Черном море

В России заявили, что провокаторы, которые "рискнут устраивать игры в Черном море", якобы "получат по носу". Так он прокомментировал ситуацию с британским эсминцем в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД России Сергея Рябкова.
В РФ в очередной раз назвали провокацией проход британского эсминца возле оккупированного Крыма.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат", - заявил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море. Он подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.
Напомним, военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze.
Более того, российская армия устроила маневры авиации над Черным морем, где проходят учения Sea Breeze.