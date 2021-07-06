"Отримають по носі": Росія пригрозила "провокаторам" в Чорному морі

У Росії заявили, що провокатори, які "ризикнуть влаштовувати ігри в Чорному морі", нібито "отримають по носі". Так він прокоментував ситуацію з британським есмінцем у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю журналу "Міжнародне життя" заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

У РФ черговий раз назвали провокацією прохід британського есмінця біля окупованого Криму.

"З провокаторами потрібно говорити максимально прямо, предметно, пояснюючи на пальцях, чому наступного разу їм краще свої провокації залишити осторонь і сюди не сунутися, тому що по носі вони отримають", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії обмежувати свободу судноплавства в Чорному морі. Він підкреслив, що українська сторона відстоюватиме норми і принципи міжнародного права.