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Получали координаты для бомбардировки: СБУ заблокировала сайт разведки России

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Понедельник 28 февраля 2022 17:26
Получали координаты для бомбардировки: СБУ заблокировала сайт разведки России Фото: СБУ заблокировала сайт разведки России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины заблокировала вебсайт, который разведка России использовала для получения координатов для бомбардировки. Ресурс содержал в себе информацию даже о секретных объектах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналами воинских частей, скрытыми базами и т.д", - пишет пресс-служба.

Сайт уже недоступен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр цифровой трансформации Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

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