Получали координаты для бомбардировки: СБУ заблокировала сайт разведки России
Фото: СБУ заблокировала сайт разведки России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Служба безопасности Украины заблокировала вебсайт, который разведка России использовала для получения координатов для бомбардировки. Ресурс содержал в себе информацию даже о секретных объектах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналами воинских частей, скрытыми базами и т.д", - пишет пресс-служба.
Сайт уже недоступен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр цифровой трансформации Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.