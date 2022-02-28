Отримували координати для бомбардування: СБУ заблокувала сайт розвідки Росії
Фото: СБУ заблокувала сайт розвідки Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Служба безпеки України заблокувала вебсайт, який розвідка Росії використовувала для отримання координатів для бомбардування. Ресурс містив в собі інформацію навіть про секретні об’єкти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами й т.д", - пише пресслужба.
Сайт наразі вже недоступний.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр цифрової трансформації Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.