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Отримували координати для бомбардування: СБУ заблокувала сайт розвідки Росії

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Понеділок 28 лютого 2022 17:26
Отримували координати для бомбардування: СБУ заблокувала сайт розвідки Росії Фото: СБУ заблокувала сайт розвідки Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України заблокувала вебсайт, який розвідка Росії використовувала для отримання координатів для бомбардування. Ресурс містив в собі інформацію навіть про секретні об’єкти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами й т.д", - пише пресслужба.

Сайт наразі вже недоступний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр цифрової трансформації Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

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