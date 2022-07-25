Получал задания от российской пропагандистки. В Киеве задержан агент ФСБ

По данным следствия, российским информатором оказался 41-летний житель столицы.

"Он получал задачи от гражданки России, которая находится на временно оккупированных территориях Украины как военная корреспондентка одного из федеральных телеканалов ("Первый канал")", - говорится в сообщении.

С апреля злоумышленник регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

"Для конспирации агент использовал разные номера мобильной связи и вел переписку исключительно в мессенджерах. А чтобы идентифицировать друг друга в сети, "абоненты" применяли условные слова-пароли", - добавили в СБУ.