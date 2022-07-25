Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ

В Києві СБУ затримала ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав дані про військових і тероборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.
За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці.
"Він отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів ("Первый канал")", - йдеться в повідомленні.
З квітня зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.
"Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, "абоненти" застосовували умовні слова-паролі", - додали в СБУ.
Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.
Раніше СБУ затримала мешканця Миколаєва, який здавав окупантам інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.
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