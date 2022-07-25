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Получал задания от российской пропагандистки. В Киеве задержан агент ФСБ

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 12:54
Получал задания от российской пропагандистки. В Киеве задержан агент ФСБ Фото: в Киеве задержали агента спецслужб РФ (facebook com ssu)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве СБУ задержала еще одного агента спецслужб РФ. Он собирал данные о военных и терробороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Получал задания от российской пропагандистки. В Киеве задержан агент ФСБ

По данным следствия, российским информатором оказался 41-летний житель столицы.

"Он получал задачи от гражданки России, которая находится на временно оккупированных территориях Украины как военная корреспондентка одного из федеральных телеканалов ("Первый канал")", - говорится в сообщении.

С апреля злоумышленник регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

"Для конспирации агент использовал разные номера мобильной связи и вел переписку исключительно в мессенджерах. А чтобы идентифицировать друг друга в сети, "абоненты" применяли условные слова-пароли", - добавили в СБУ.

Получал задания от российской пропагандистки. В Киеве задержан агент ФСБ

Как сообщалось, Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

Ранее СБУ задержала жителя Николаева, который сдавал оккупантам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

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Киев Служба безопасности Украины
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