Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ

В Києві СБУ затримала ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав дані про військових і тероборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.

За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці.

"Він отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів ("Первый канал")", - йдеться в повідомленні.

З квітня зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

"Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, "абоненти" застосовували умовні слова-паролі", - додали в СБУ.