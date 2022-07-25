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Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ

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Київ , Понеділок 25 липня 2022 12:54
Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ Фото: у Києві затримали агента спецслужб РФ (facebook com ssu)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві СБУ затримала ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав дані про військових і тероборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства.

Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ

За даними слідства, російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці.

"Він отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів ("Первый канал")", - йдеться в повідомленні.

З квітня зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

"Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та вів листування виключно у месенджерах. А щоб ідентифікувати один одного у мережі, "абоненти" застосовували умовні слова-паролі", - додали в СБУ.

Отримував завдання від російської пропагандистки. В Києві затримали агента ФСБ

Як повідомлялось, Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

Раніше СБУ затримала мешканця Миколаєва, який здавав окупантам інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

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Київ Служба безпеки України
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