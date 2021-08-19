Полтысячи клиентов заказали услугу реконструкции в "Днепропетровскгаза"

С начала 2021 года 500 потребителей газа области заказали услугу реконструкции от АО "Днепропетровскгаз". Больше всего заявлений касалось реконструкции действующих сетей и замены газового оборудования, в частности котлов.

"Реконструкция системы газоснабжения - это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания, если потребителю нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, или же установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что осуществлять реконструкцию могут только специалисты, имеющие разрешение на выполнение газоопасных работ. Ведь самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом.

"Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в 104.ua Клиентский простор с соответствующим заявлением. Реконструкция предусматривает несколько этапов: подготовка технических условий и изготовление проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа", - говорится в сообщении.

АО "Днепропетровскгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента.

"Стоимость реконструкции не фиксированная и рассчитывается индивидуально, в соответствии с проектно-сметной документацией. Ведь виды реконструкции бывают разные: от замены котла по эскизу до переноса газопровода", - отметил директор по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

Именно в летний период возросло количество реконструкций, связанных с заменой газовых приборов - котлов, колонок - потребители природного газа активно готовятся к отопительному сезону.

По словам пресс-службы, чтобы газовая система была предельно универсальной и эффективной, нужно учитывать индивидуальные характеристики помещения и бытовые нужды потребления.

"Установка и замена газового оборудования должны проходить официально. Получить профессиональную консультацию по вопросам реконструкции и индивидуального подбора газового оборудования можно у персонального менеджера, обратившись в ближайший 104.ua Клиентский простор", - говорится в сообщении.