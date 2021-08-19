Півтисячі клієнтів замовили послугу реконструкції у "Дніпропетровськгазу"

З початку 2021 року 500 споживачів газу області замовили послугу реконструкції від АТ "Дніпропетровськгаз". Найбільше заяв стосувалося реконструкції діючих мереж та заміни газового обладнання, зокрема котлів.

"Реконструкція системи газопостачання - це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія, якщо споживачеві потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, або ж встановити додаткові газові прилади або змінити розташування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що здійснювати реконструкцію можуть тільки фахівці, які мають дозвіл на виконання газонебезпечних робіт. Адже самовільне втручання в систему газопостачання заборонено законом.

"Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися в 104.ua Клієнтський простір з відповідною заявою. Реконструкція передбачає кілька етапів: підготовка технічних умов і виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж мережі), Перевірка на міцність, герметичність нового газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу", - йдеться в повідомленні.

АТ "Дніпропетровськгаз" надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно заощадити час і кошти клієнта.

"Вартість реконструкції не фіксована і розраховується індивідуально, відповідно до проектно-кошторисної документації. Адже види реконструкції бувають різні: від заміни котла за ескізом до перенесення газопроводу", - зазначив директор з капітального будівництва АТ "Дніпропетровськгаз" Максим Бойко.

Саме в літній період зросла кількість реконструкцій, пов'язаних із заміною газових приладів-котлів, колонок - споживачі природного газу активно готуються до опалювального сезону.

За словами прес-служби, щоб газова система була максимально універсальною та ефективною, потрібно враховувати індивідуальні характеристики приміщення та побутові потреби споживання.

"Установка і заміна газового обладнання повинні проходити офіційно. Отримати професійну консультацію з питань реконструкції та індивідуального підбору газового обладнання можна у персонального менеджера, звернувшись в найближчий 104.ua Клієнтський простір", - йдеться в повідомленні.