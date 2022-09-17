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Полтысячи энергетиков, шахтеров и машиностроителей ДТЭК стали донорами крови для ВСУ

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Суббота 17 сентября 2022 17:17
Полтысячи энергетиков, шахтеров и машиностроителей ДТЭК стали донорами крови для ВСУ
Автор: Илона Свиридова

Более 530 работников генерирующих, угледобывающих и машиностроительных предприятий ДТЭК стали донорами крови с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго".

По ее данным, регулярно приобщаются к инициативе как работники компании, находящиеся на предприятиях недалеко от зон боевых действий, так и находящиеся в более безопасных регионах Украины.

"Украинские защитники, пострадавшие от войны и просто нуждающиеся сегодня нуждаются в этом как никогда. Потому что это - десятки или сотни исцеленных и спасенных жизней", - отмечается в сообщении "ДТЭК Энерго".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск ДТЭК направил в поддержку армии и гуманитарные цели более полумиллиарда гривен. Средства были направлены на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы, поддержку переселенцев, бесплатное предоставление электроэнергии медицинским и военным учреждениям и т.д.

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