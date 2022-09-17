Півтисячі енергетиків, шахтарів і машинобудівників ДТЕК стали донорами крові для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " ДТЕК Енерго ".

За її даними, регулярно долучаються до ініціативи як працівники компанії, що знаходяться на підприємствах неподалік зон бойових дій, так і ті, що знаходяться у безпечніших регіонах України.

"Українські захисники, постраждалі від війни і просто нужденні сьогодні потребують цього як ніколи. Бо це - десятки або сотні зцілених та врятованих життів", - зазначається в повідомленні "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ ДТЕК направив на підтримку армії та гуманітарні цілі понад півмільярда гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори, підтримку переселенців, безкоштовне надання електроенергії медичним та військовим закладам та ін.