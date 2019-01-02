США могут через 2-3 месяца предоставить Украине оружие

Фото: Джон Хербст (US-Ukraine Business Council)

По мнению экс-посла в Украине в США также объявят новые санкции против России

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст считает, что уже через 2-3 месяца США предоставят Украине оружие и объявят новые санкции против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".

Хербст убежден, что уже через несколько недель США дадут значительно более сильный ответ на агрессию России против украинских ВМС в Керченськом проливе, чем до этого.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - заявил экс-посол.

Он добавил, что сейчас в США есть достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, "возможно, и другого военного оборудования".

Кроме того, по мнению Хербста, поддержка Украины в американском Конгрессе сейчас очень сильная. И останется по меньшей мере такой же серьезной, а возможно, еще и усилится после того, как в январе демократы получат контроль над Палатой представителей.

Напомним, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агрессию в отношении Украины.