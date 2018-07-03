Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы за халатное отношение к службе

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 июля

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, полковника Александра Шила за халатное отношение к службе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщается, решение было принято сегодня, 3 июля 2018 года, после проведения служебного расследования.

"Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одессы Южного территориального КЭУ Вооруженных сил Украины, полковника Александра Шила, с наложением на него взыскания (увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за неудовлетворительного отношения полковника к служебным обязанностям и халатного отношения к службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак назначил контр-адмирала Андрея Тарасова начальником штаба - первым заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ.