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Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы за халатное отношение к службе

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 16:59
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 июля

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, полковника Александра Шила за халатное отношение к службе. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Как сообщается, решение было принято сегодня, 3 июля 2018 года, после проведения служебного расследования.

"Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одессы Южного территориального КЭУ Вооруженных сил Украины, полковника Александра Шила, с наложением на него взыскания (увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за неудовлетворительного отношения полковника к служебным обязанностям и халатного отношения к службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак назначил контр-адмирала Андрея Тарасова начальником штаба - первым заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Полторак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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