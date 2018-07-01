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Полторак назначил заместителя командующего Военно-Морских сил

НовостиОбщество    01.07.2018 - 16:16
Фото: мероприятия по случаю дня Военно-Морских сил ВСУ (mil.gov.ua)
Фото: мероприятия по случаю дня Военно-Морских сил ВСУ (mil.gov.ua)

Контр-адмирал Андрей Тарасов назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС

Контр-адмирал Андрей Тарасов назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ). Об этом глава оборонного ведомства Степан Полторак сообщил в Одессе, во время мероприятий по случаю дня Военно-Морских сил ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

Также глава Минобороны Степан Полторак назначил заместителем командующего по логистике - начальником логистики Командования ВМС ВСУ Игоря Ступницкого.

"Своим приказом я назначаю заместителем командующего Военно-Морских сил по логистике полковника Ступницкого Игоря Васильевича. Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - заявил Полторак.

Полторак также сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоено воинское звание капитан 1 ранга.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

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Теги публикации: Полторак, ВМС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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