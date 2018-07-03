Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Полторак звільнив начальника квартирно-експлуатаційного відділу Одеси за недбале відношення до служби

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 16:59
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 липня

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив начальника квартирно-експлуатаційного відділу Одеси, полковника Олександра Шила за недбале відношення до служби. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Як повідомляється, рішення було прийнято сьогодні, 3 липня 2018 року, за підсумками проведення службового розслідування.

"Прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси Південного територіального КЕУ Збройних сил України, полковника Олександра Шила, із накладенням на нього стягнення (звільнення з військової служби за службовою невідповідністю)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято через незадовільне ставлення полковника до службових обов’язків та недбале відношення до служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полторак призначив контр-адмірала Андрія Тарасова начальником штабу - першим заступником командувача Військово-морських сил ЗСУ.

Начальник Генерального штабу підписав наказ про декомунізацію в ЗСУ Полторак призначив заступника командувача Військово-Морських сил
Теги публікації: Міністерство оборони України, Збройні сили України, Полторак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся