Полторак звільнив начальника квартирно-експлуатаційного відділу Одеси за недбале відношення до служби

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 липня

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив начальника квартирно-експлуатаційного відділу Одеси, полковника Олександра Шила за недбале відношення до служби. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Як повідомляється, рішення було прийнято сьогодні, 3 липня 2018 року, за підсумками проведення службового розслідування.

"Прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси Південного територіального КЕУ Збройних сил України, полковника Олександра Шила, із накладенням на нього стягнення (звільнення з військової служби за службовою невідповідністю)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято через незадовільне ставлення полковника до службових обов’язків та недбале відношення до служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полторак призначив контр-адмірала Андрія Тарасова начальником штабу - першим заступником командувача Військово-морських сил ЗСУ.