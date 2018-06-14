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Полторак: РФ может усилить агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ по футболу

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 17:47
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Полторак отметил, что Украина готовится к возможному наступлению РФ на Донбассе

Российская Федерация может усилить агрессию против Украины независимо от проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает "112 Украина".

"Россия может начать агрессию против Украины независимо от проведения Чемпионата мира по футболу, потому что шаги, которые они делали до этого, свидетельствуют о том, что агрессивную политику по отношению к Украине она не оставила, она ее рассматривает", - заявил Полторак.

Кроме того, Полторак отметил, что Россия пытается нанести как можно больший вред Украине.

При этом, глава Минобороны отметил, что Украина готовится к возможному наступлению РФ на Донбассе и отслеживает ситуацию.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украину могут ожидать "тяжелые последствия для государственности" в случае военного наступления на Донбассе.

В ответ на это, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинова отметил, что независимо от угроз Путина, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а Украина есть и будет, "независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, Полторак, чемпионат мира  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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