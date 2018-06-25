Полторак: створення бригад територіальної оборони вдвічі підвищить боєздатність України

У Чернігівській області завершуються тактичні навчання із територіальної оборони "Північна фортеця-2018"

Створення в областях бригад територіальної оборони мінімум вдвічі підвищить боєздатність України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляється на сайті відомства.

Як зазначається, Поторак разом з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком та командувачем Сухопутних військ ЗСУ Сергієм Попком спостерігали за перебігом завершального етапу практичної фази перших експериментальних тактичних навчань із територіальної оборони "Північна фортеця-2018" у Чернігівській області.

"Як зазначив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, створення в областях бригад територіальної оборони підвищить боєздатність України мінімум вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на думку Полторака, РФ може посилити агресію проти України незалежно від проведення ЧС з футболу.