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Полторак сегодня обсудит с представителями Канады оборонное сотрудничество, - Зеленский

Новости » Политика    07.07.2019 - 10:32
Полторак сегодня обсудит с представителями Канады оборонное сотрудничество, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (twitter.com / ZelenskyyUa)

Стороны обсудят конкретные вопросы оборонного сотрудничества

Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 7 июля, встретится с представителями Канады для обсуждения вопросов оборонного сотрудничества. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю начала учений Sea Breeze 2019, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, стороны уже сегодня обсудят конкретные вопросы сотрудничества Украины и Канады в сфере обороны, о котором президент договорился в ходе визита в Торонто.

"На этой неделе я был с официальным визитом в Канаде, где мы договорились усилить наше сотрудничество в оборонной сфере. И я знаю, что сегодня министр обороны господин Полторак уже предметно обсудит конкретные шаги этого сотрудничества", - рассказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Торонто заявил о достижении соглашения по усилению военного сотрудничества с Канадой. Глава государства сообщил, что сторонами было принято решение о возможности поставок канадского оборонительного оружия и новейшей военной техники в Украину.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 7 июля, Зеленский осуществит рабочий визит в Одесскую и Луганскую области. В Луганской области Зеленский с президентом Европейского совета Дональдом Туском планирует посетить Станицу Луганскую.

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Новости Украины Владимир Зеленскийоборонная сферасотрудничествоКанадаПолторак
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