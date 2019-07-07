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Полторак сьогодні обговорить з представниками Канади оборонне співробітництво, - Зеленський

Новини » Політика    07.07.2019 - 10:32
Полторак сьогодні обговорить з представниками Канади оборонне співробітництво, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (twitter.com / ZelenskyyUa)

Сторони обговорять конкретні питання оборонного співробітництва

Міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 7 липня, зустрінеться з представниками Канади для обговорення питань оборонного співробітництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час заходів з нагоди початку навчань Sea Breeze 2019, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, сторони вже сьогодні обговорять конкретні питання співробітництва України та Канади у оборонній сфері, про яке президент домовився в ході візиту до Торонто.

"На цьому тижні я був з офіційним візитом в Канаді, де ми домовилися посилити нашу співпрацю в оборонній сфері. І я знаю, що сьогодні міністр оборони пан Полторак вже предметно обговорить конкретні кроки цієї співпраці", - розповів він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Торонто заявив про досягнення угоди щодо посилення військового співробітництва з Канадою. Глава держави повідомив, що сторонами було прийнято рішення про можливість постачання канадської оборонної зброї та новітньої військової техніки в Україну.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 7 липня, Зеленський здійснить робочий візит до Одеської та Луганської областей. У Луганській області Зеленський з президентом Європейської ради Дональдом Туском планує відвідати Станицю Луганську.

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Новини України Володимир Зеленськийоборонная сферасотрудничествоКанадаПолторак
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