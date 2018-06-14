Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Полторак: РФ може посилити агресію проти України незалежно від проведення ЧС з футболу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    14.06.2018 - 17:47
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Полторак зазначив, що Україна готується до можливого наступу РФ на Донбасі

Російська Федерація може посилити агресію проти України незалежно від проведення Чемпіонату світу з футболу. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє "112 Україна".

"Росія може розпочати агресію проти України незалежно від проведення Чемпіонату світу з футболу, тому що кроки, які вони робили до цього, свідчать про те, що агресивну політику по відношенню до України вона не залишила, вона розглядає її", - заявив Полторак.

Крім того, Полторак зазначив, що Росія намагається завдати якомога більшої шкоди Україні.

При цьому, глава Міноборони зазначив, що Україна готується до можливого наступу РФ на Донбасі і відстежує ситуацію.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі.

У відповідь на це, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначив, що незалежно від погроз Путіна, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а Україна є і буде, "незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів".

У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі Омбудсмен: ми продовжуємо наполягати на найближчому відвідуванні Сенцова в РФ
Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, Полторак, чемпионат мира  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся