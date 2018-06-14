Полторак: РФ може посилити агресію проти України незалежно від проведення ЧС з футболу

Полторак зазначив, що Україна готується до можливого наступу РФ на Донбасі

Російська Федерація може посилити агресію проти України незалежно від проведення Чемпіонату світу з футболу. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє "112 Україна".

"Росія може розпочати агресію проти України незалежно від проведення Чемпіонату світу з футболу, тому що кроки, які вони робили до цього, свідчать про те, що агресивну політику по відношенню до України вона не залишила, вона розглядає її", - заявив Полторак.

Крім того, Полторак зазначив, що Росія намагається завдати якомога більшої шкоди Україні.

При цьому, глава Міноборони зазначив, що Україна готується до можливого наступу РФ на Донбасі і відстежує ситуацію.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі.

У відповідь на це, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначив, що незалежно від погроз Путіна, українські військові будуть діяти адекватно загрозам, а Україна є і буде, "незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів".