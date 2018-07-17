США окажут помощь Украине еще на 100 млн долларов, - Полторак

Министр обороны рассказал о подписанных соглашениях с Великобританией, помощи США и о сотрудничестве с Канадой и Польшей

Соединенные Штаты окажут помощь Украине для укреплений обороноспособности украинской армии на 100 млн долларов. Об этом сообщил министр обороны Украины Полторак в эфире программы "Свобода Слова", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после принятия Украиной закона о национальной безопасности США провели анализ документа. Также были положительные отзывы реформировании вооруженных сил Украны.

"В ближайшее время США окажут помощь Украине для укреплений обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснастки на 100 млн долларов", - сказал Полторак.

Он также сообщил, о чем удалось договориться с министрами обороны США и Великобритании. По словам министра, он вместе с британскими коллегами отрабатывает вопрос что именно должна поставлять Великобритания для Вооруженных Сил Украины.

"Министр обороны Великобритании прибудет с визитом в Украину в октябре, и мы рассматриваем вопрос", - сообщил глава Минобороны.

Также, Полторак поделился информацией о сотрудничестве с министром обороны Канады. По словам главы Минобороны, им уже удалось сформировать и подписать несколько договоров о поставке вооружения для Украины.

Кроме этого, министр также рассказал о ходе сотрудничества Украины и Польши в оборонном комплексе:

"У нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады украино-польско-литовской", - сказал Полторак.

Он также заявил, что Североатлантический альянс готов рассматривать не только вопросы помощи, но и ускорения вступления Украины в НАТО.

Напомним, Порошенко заявил, что сотрудничество с НАТО будет расширяться. Президент Украины рассказал, что Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе подтвердил поддержку Украины.