США нададуть допомогу Україні ще на 100 млн доларів, - Полторак

Міністр оборони розповів про підписані угоди з Британією, допомогу США та співпрацю з Канадою та Польшею

Сполучені Штати нададуть допомогу Україні для укріплень обороноздатності української армії на 100 млн доларів. Про це повідомив міністр оборони України Полторак в ефірі програми "Свобода Слова", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після прийняття Україною закону про національну безпеку США провели аналіз документа. Також були позитивні відгуки реформуванні збройних сил Украни.

"Найближчим часом США нададуть допомогу Україні для укріплень обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 млн доларів", - сказав Полторак.

Він також повідомив, про що вдалося домовитися з міністрами оборони США і Великобританії. За словами міністра, він разом з британськими колегами відпрацьовує питання що саме повинна поставляти Великобританія для Збройних Сил України.

"Міністр оборони Великої Британії буде з візитом в Україні у жовтні місяці, і ми розглядаємо питання", - повідомив глава Міноборони.

Також, Полторак поділився інформацією про співпрацю з міністром оборони Канади. Зі слів очільника Міноборони, їм вже вдалось сформувати й підписати декілька договорів про поставку озброєння для України.

Окрім цього, міністр також розповів про хід співпраці України та Польщі в оборонному комплексі:

"У нас є тісна співпраця у військово-технічній сфері, а також є питання, пов’язані зі створенням, навчанням і підготовкою спільної бригади україно-польсько-литовської", - сказав Полторак.

Він також заявив, що Північноатлантичний альянс готовий розглядати не лише питання допомоги, але й прискорення вступу України до НАТО.

Нагадаємо, Порошенко заявив що співпраця з НАТО буде розширюватись. Президент України розповів, що Головнокомандувач сил Північноатлантичного альянсу в Європі підтвердив підтримку України.