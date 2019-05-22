ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полторак прокомментировал назначение нового начальника Генштаба

Новости » Политика    22.05.2019 - 15:36
Полторак прокомментировал назначение нового начальника Генштаба
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчака завтра представят в Генштабе ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал решение президента о назначении на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Как информирует РБК-Украина, об этом он сказал в эфире "112 Украина".

В частности, Полторак отметил боевой опыт Хомчака, который является участником войны на востоке Украины, имеет звание генерал-лейтенанта.

"Генерал Хомчак - опытный генерал и офицер. Его вчера было назначено, завтра утром (23 мая, - ред.) он будет представлен Генеральным штабом ВСУ", - сказал Полторак.

Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Напомним, утром 20 мая Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. После этого президент Украины Владимир Зеленский вызвал к себе на консультации. По результатам встречи было решено, что Степан Полторак возглавит Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады о его отставке.

Добавим, сразу после церемонии инаугурации новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому присягнуло на верность командование Вооруженных сил Украины.

Зеленский вызвал Полторака в АП Зеленскому присягнуло на верность командование ВСУ
Новости Украины Генштаб ВСУПолторак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь