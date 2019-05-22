Полторак прокомментировал назначение нового начальника Генштаба

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчака завтра представят в Генштабе ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал решение президента о назначении на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Как информирует РБК-Украина, об этом он сказал в эфире "112 Украина".

В частности, Полторак отметил боевой опыт Хомчака, который является участником войны на востоке Украины, имеет звание генерал-лейтенанта.

"Генерал Хомчак - опытный генерал и офицер. Его вчера было назначено, завтра утром (23 мая, - ред.) он будет представлен Генеральным штабом ВСУ", - сказал Полторак.

Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Напомним, утром 20 мая Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. После этого президент Украины Владимир Зеленский вызвал к себе на консультации. По результатам встречи было решено, что Степан Полторак возглавит Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады о его отставке.

Добавим, сразу после церемонии инаугурации новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому присягнуло на верность командование Вооруженных сил Украины.